Libano: media, aumentano i casi di rapimento ai danni di rifugiati al confine con la Siria

- Ultimamente, “numerosi siriani residenti nel territorio del Libano sono stati oggetto di rapimenti al confine con la Siria”, subendo “violenze fisiche e torture”, e i rapitori hanno chiesto “un riscatto economico alle loro famiglie in cambio della loro liberazione”. Lo ha annunciato, in un comunicato stampa ripreso dal quotidiano libanese “Annahar”, la divisione pubbliche relazioni delle Forze di sicurezza interna del Paese dei cedri. “Dalle informazioni raccolte durante indagini e inchieste approfondite per arginare tali attività e scoprire l’identità delle persone coinvolte, al fine di perseguirle e arrestarle, si è constatato che le reti di rapitori attirano le loro vittime siriane al confine siro-libanese in vari modi, anzitutto mediante i social network, in particolare Tik Tok”. I rapitori, infatti, creerebbero “falis profili” nei quali promettono di “distribuire visti di ingresso nei Paesi dell’Unione europea”. Alle vittime, “si richiede di presentarsi al confine per timbrare i passaporti”, ma “al loro arrivo nella regione della Bekaa esse vengono rapite e riportate in territorio siriano e viene chiesto un riscatto economico ai loro familiari in cambio della loro liberazione”. (segue) (Lib)