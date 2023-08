Libano: media, aumentano i casi di rapimento ai danni di rifugiati al confine con la Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena segnalare che, secondo quanto riferito dal mensile francese “Le Monde Diplomatique”, la Bekaa, regione situata a ridosso del confine settentrionale tra Siria e Libano, è anche il territorio che ospita numerosi “laboratori mobili” di captagon, sostanza psicotropa a base di fenetillina (droga sintetica della famiglia delle anfetamine), il cui contrabbando è da anni al centro delle operazioni di sicurezza di Paesi come Libano, Siria, Giordania e degli Stati del Golfo, che rappresentano un importante mercato di sbocco dei traffici di questo stupefacente. Quando le autorità libanesi conducono operazioni per individuare e smantellare i laboratori mobili di captagon nella Bekaa, i trafficanti attraversano il poroso confine con la Siria e si stabiliscono in territorio siriano, per poi tornare in Libano, una volta che le acque si siano calmate. Lo scorso febbraio, proprio nella Bekaa, tre militari delle Forze armate libanesi sono morti in uno scontro a fuoco con i trafficanti a Haour Taala. (Lib)