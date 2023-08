Mobilità: bozza decreto, concorso straordinario per aumento licenze taxi fino al 20 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni capoluogo di Regione, le Città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati a incrementare il numero delle licenze dei taxi, “in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare”. È quanto emerge dalla bozza del decreto “Asset e investimenti”, atteso lunedì in Consiglio dei ministri. Il concorso straordinario “prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli non inquinanti”. (Rin)