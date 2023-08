© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ondata di caldo ritorna il maltempo in Piemonte. Da questa mattina sono in corso dei violenti temporali con in alcuni casi anche grandinate su tutta la Regione e nelle ultime ore il maltempo ha raggiunto anche il capoluogo. Questo ha portato ad un brusco calo delle temperature. (Rpi)