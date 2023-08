Lazio: assessore Bilancio, con assestamento si chiude era Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo assestamento di bilancio "abbiamo dovuto mettere la parola fine al disordine amministrativo e contabile che abbiamo trovato nel Lazio. Quindi oggisi chiude ufficialmente l'era Zingaretti". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, a margine dell'approvazione dell'assestamento 2023-25 in Consiglio regionale. L'assessore ha definito l'assestamento di bilancio, "una manovra tecnica, una fotografia del bilancio regionale senza alcuna nuova modifica rispetto al bilancio approvato a maggio, a netto delle due piccole variazioni di bilancio per recuperare. In questo assestamento non c'erano risorse disponibili", ha spiegato Roghini. (segue) (Rer)