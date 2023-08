Lazio: assessore Bilancio, con assestamento si chiude era Zingaretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci muoviamo nel rigore delle indicazioni della Corte dei Conti: ricordo che il Lazio ha 22,3 miliardi di debito che costano un miliardo e mezzo di oneri finanziari. La vera sfida è govermare senza contrarre nuovo debito. Noi lo stiamo facendo e raggiungeremo i primi risultati già a settembre in cui inizieremo una ultima variazione di bilancio per l'attività del 2023 e inizieremo a lavorare alla legge di bilancio e alla legge di stabilità del 2024 - ha proseguito l'assessore Righini -. L'assestamento è del tutto sovrapponibile al bilancio di previsione, al netto di due piccole varizioni per ripagare i capitoli tagliati e recuperare 218 milioni disavanzo sanitario, con fondi di bilancio e senza nuovo debito. Questo è di fatto l'ultimo atto dell'amministrazione Zingaretti, di questo si è trattato", ha ribadito Righini. (segue) (Rer)