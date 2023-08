Lazio: assessore Bilancio, con assestamento si chiude era Zingaretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione Rocca inizierà la sua attività con la prima variazione di bilancio che avverrà il giorno in cui avremo il primo euro da poter spendere per iniziare a dar vita al programma elettorale su cui i cittadini del Lazio ci hanno votato. Gli interventi dei consiglieri di opposizione sono incomprensibili perché conoscevano perfettamente la situazione, perché siamo noi che chiediamo conto a loro, visto che non ci sono risorse disponibili. La Corte dei conti ha intimato al Lazio la impossibilità di contrarre nuovo debito, altrimenti avremmo avuto pure noi spazi di manovra. Stiamo rispettando gli impegni e ci muoviamo con rigore per rispettare queste indicazione. Il vero risanamento passa attraverso la non contrazione di nuovo debito", ha concluso l'assessore Righini. (Rer)