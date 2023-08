Piemonte: approvato piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato il Piano regionale per l'applicazione e la diffusione della Medicina di genere. E' un primato rispetto al resto d'Italia che verrà affrontato con 20 azioni concrete da realizzare tra il 2024 e il 2025. "Dati epidemiologici, clinici e di medicina sperimentale – ha osservato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi - indicano in modo sempre più evidente l’esistenza di differenze nell’incidenza e nella progressione di moltissime patologie comuni a uomini e donne, sia nei meccanismi patogenetici che le determinano, sia nella risposta alle terapie. L’obiettivo è assicurare la miglior cura, rafforzando il concetto di 'centralità del paziente' e di 'personalizzazione delle terapie', per garantire la piena appropriatezza degli interventi, nel rispetto delle differenze di genere rese evidenti dalla letteratura scientifica. Una sfida che non sta solo nell’osservare gli eventi, ma nella capacità di individuare processi differenziati che disegnino una prospettiva di lungo periodo capace di resistere e adattarsi ai cambiamenti e alle trasformazioni che dovessero verificarsi nel tempo", ha concluso. (Rpi)