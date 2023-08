Trasporti: Mascaretti (Fd'I), ora casco, targa e patentino obbligatori per monopattini e veicoli leggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatto per l'introduzione dell'obbligo assicurativo per i veicoli elettrici leggeri, tra i quali i monopattini, approvato dal Consiglio dei ministri". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti. "Una disposizione che conferma quanto contenuto nella mia proposta di legge che prevede assicurazione e targa obbligatorie per qualsiasi mezzo abbia un motore e si muova su strada, oltre all'obbligo di casco e patentino per poterli guidare. Una proposta di buon senso che prevede delle regole indispensabili per garantire maggiore sicurezza per gli utenti della strada, a partire da pedoni e ciclisti, e per salvare vite umane. L'assicurazione è il primo passo, ora lavoriamo sugli altri obiettivi", conclude Mascaretti. (Rin)