Fisco: Albano, con riforma rivoluzione copernicana è realtà

- "La riforma fiscale è legge. Da oggi parte il percorso normativo che, attraverso i decreti attuativi dei prossimi mesi, cambierà volto al fisco italiano. La riforma modifica il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, abbandonando ogni forma di subordinazione a vantaggio di adempimenti collaborativi. In questo modo si assicura una fattiva e concreta lotta all'evasione fiscale che diventa preventiva e non più repressiva. L'obiettivo cardine della riforma fiscale è giungere ad una progressiva riduzione della pressione fiscale attraverso il riordino e la semplificazione delle procedure, favorendo in questo modo la crescita e gli investimenti della Nazione. In soli cinque mesi di governo Meloni, è finalmente realtà una riforma che l'Italia non vedeva dagli anni '70". Lo afferma il sottosegretario all'Economia e le Finanze Lucia Albano.(Rin)