Danimarca-Egitto: colloquio ministri Esteri, ribadite condanne a roghi Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri danese Lars Loekke ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo egiziano Sameh Shoukry. Secondo quanto si legge sul profilo Twitter del dicastero degli Esteri di Copenaghen. Ho avuto “una positiva telefonata con il ministro degli Esteri Shoukry sugli sviluppi attuali e le nostre strette relazioni bilaterali. Ho ribadito le condanne della Danimarca per i roghi del Corano. La Danimarca sta ora esplorando le possibilità di intervenire in situazioni speciali. Non possiamo lasciare che questi atti dividano le nostre società”, ha detto Loekke. (Sts)