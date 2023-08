Serbia: ministero Finanze, a fine giugno debito pubblico al 51,7 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di giugno il debito pubblico della Serbia ammontava a 35,7 miliardi di euro, pari al 51,7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze, ripreso dalla stampa locale. A fine maggio il debito pubblico era di 35,5 miliardi di euro, pari al 51,4 per cento del Pil. Alla fine del 2022 il debito pubblico del Paese balcanico era invece di circa 33,3 miliardi di euro, pari al 55,1 per cento del Pil, mentre alla fine del 2021 ammontava a 30,1 miliardi di euro, pari al 56,5 per cento del Pil. (Seb)