Fvg: Fedriga, contrastare speculazioni sui prezzi per riparazioni dopo il maltempo

- Contrastare i fenomeni speculativi che penalizzerebbero proprio cittadini e imprese danneggiate dal maltempo. È la priorità individuata dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi ha incontrato a Trieste i rappresentanti delle categorie produttive regionali per affrontare le problematiche legate ai danni dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Fedriga ha assicurato la prossima convocazione di un tavolo tecnico per intervenire in maniera tempestiva su eventuali distorsioni del mercato che possano incidere sulla ripartenza delle imprese e sulla riparazione dei danni. “Ogni parte della filiera - ha detto - deve essere presidiata, in particolar modo dagli organismi di rappresentanza delle categorie al fine di prevenire qualsiasi aumento ingiustificato dei prezzi”. Il presidente della Regione ha condiviso anche la necessità di individuare nuove tecniche e materiali per la copertura dei tetti che garantiscano una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. “Da parte nostra - ha sottolineato - c'è la massima disponibilità a fare tutti gli approfondimenti su un'eventuale modifica della normativa di competenza regionale per consentire l'uso di materiali più adeguati a resistere a questo tipo di intemperie che ormai non si possono più definire eventi eccezionali”. (Frt)