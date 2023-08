© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, Arpa Lazio "è intervenuta prontamente per un sopralluogo e, dopo valutazione tecnica della situazione ambientale, condivisa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stato ritenuto non necessario installare un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria". Lo scrive, sui social, il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti. (Rer)