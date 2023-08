© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mie più sentite condoglianze al presidente Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia giunga il mio profondo cordoglio per questo grave lutto". Lo dichiara il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)