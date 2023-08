Speciale infrastrutture: Spagna, Ferrovial avvia progetto pilota generare elettricità da biocombustibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di infrastrutture spagnola Ferrovial ha lanciato a Madrid un progetto pilota per testare l'uso di combustibili rinnovabili con l'impiego del biocarburante avanzato Hvo (hydrotreated vegetable oil) fornito dalla compagnia petrolifera Repsol. Si tratta di una sostanza prodotta da oli vegetali da cucina usati che sostituisce il diesel convenzionale. L'Hvo sarà utilizzato da Ferrovial per produrre elettricità attraverso un generatore durante i primi sei mesi di questa iniziativa. In una nota, l'azienda ha sottolineato che questo tipo di biocarburante è una soluzione efficace per ridurre le emissioni nette, soprattutto in settori, territori e situazioni in cui l'elettrificazione dei processi non è praticabile a breve o medio termine. (Spm)