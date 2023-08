Speciale infrastrutture: Russia, droni di superficie ucraini attaccano il porto di Novorossijsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplosioni e raffiche di armi automatiche sono state avvertite stamattina al largo del porto di Novorossijsk, uno dei più grandi del Mar Nero, sito nel territorio russo di Krasnodar. Lo riferiscono i media russi, secondo cui il porto, che ospita anche navi della Flotta russa del Mar Nero, è stato attaccato da droni di superficie suicidi quasi certamente di provenienza ucraina. Una serie di video circolati sui social media russi e rilanciati dal sito d'informazione Astra mostrano navi militari intente a intercettare droni in avvicinamento al largo della coste. Il Consorzio dell'oleodotto del Caspio, che si serve del porto di Novorossijsk per le operazioni di carico delle petroliere, ha riferito che le operazioni portuali sono state temporaneamente sospese, e ha aggiunto che le infrastrutture portuali non hanno subito danni. Negli ultimi giorni, dopo il ritiro della Russia dall'accordo sui corridoi marittimi per il grano ucraino, Mosca ha denunciato diversi attacchi di droni di superficie ucraini contro navi militari russe nel Mar Nero. (Rum)