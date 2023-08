Speciale infrastrutture: Cecchetti (Lega), dal Mit 4,2 milioni per la Lombardia contro le barriere architettoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In arrivo dal Mit, 4,2 mln per la Lombardia. Fondi destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per la messa in sicurezza e l’adeguamento di case, uffici e proprietà di privati". Lo dichiara il coordinatore della Lega in Lombardia, il deputato Fabrizio Cecchetti sottolineando che si tratta di "un impegno assunto dal Vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, con un decreto firmato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e quello del lavoro e politiche sociali. Nello specifico saranno destinati 3,7 milioni per il 2023 e 490 mila euro circa per il 2024. Una risposta concreta alle esigenze delle persone con disabilità”. (Com)