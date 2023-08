Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Ricerca, soddisfatti per sottoscrizione accordo finanziamento della Hydrogen Valley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è soddisfazione anche in Friuli Venezia Giulia per la firma del contratto di cofinanziamento europeo di 25 milioni di euro, concesso a titolo di sovvenzione, per la "North adriatic hydrogen valley" (Nahv), il progetto che coinvolge la Regione insieme a Slovenia e Croazia. L’accordo di finanziamento "premia l'impegno e la convinzione dell'intero sistema territoriale regionale nel lavorare in maniera coesa per costruire le basi di una Valle dell'idrogeno su scala transnazionale accelerando il processo di transizione energetica", ha detto l’assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen. L'accordo è stato sottoscritto dall'azienda slovena Hse, in qualità di soggetto coordinatore, con l'impresa comune europea Clean hydrogen partnership, partenariato pubblico privato istituito dalla Commissione europea assieme alle associazioni europee Hydrogen Europe e Hydrogen research. "Grazie alla fiducia e alla collaborazione reciproca con Slovenia e Croazia, partner essenziali nella costruzione di una visione lungimirante di crescita sostenibile a livello transnazionale - ha aggiunto l’assessore - la nostra Regione conferma un esempio a livello europeo per un'economia basata anche sull'impiego dell'idrogeno quale vettore energetico del futuro". Le attività di Nahv avranno inizio il primo settembre 2023 per una durata complessiva di sei anni e saranno incentrate sullo sviluppo di 17 progetti pilota nei tre territori, volti a diffondere l'utilizzo di idrogeno rinnovabile. Rosolen ha comunicato che, sempre nell'alveo del Pnrr, è stato inserito tra le proposte ammissibili a finanziamento nel bando emanato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti il progetto presentato dalla Regione per la realizzazione di una stazione di rifornimento idrogeno a Porpetto, per un contributo ammissibile di 1.659.283,53 euro. (Frt)