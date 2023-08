Fvg: assessore Protezione civile, stabilite linee guida per raccolta rifiuti da danni maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha raggiunto oggi un accordo con i gestori dei rifiuti, stabilendo le linee guida per la raccolta dei rifiuti derivati dai danni dell’ondata di maltempo che ha colpito la regione il 24 e il 25 luglio. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. Tutti i materiali possono essere conferiti nei centri di raccolta aggiuntivi nei territori dei singoli Comuni, separando materiale verde, inerte non contenente amianto, ingombranti, pannelli solari e fotovoltaici. In relazione al volume da conferire e alla capacità di ricezione dei materiali nelle piazzole ecologiche, tuttavia, il sindaco, con propria ordinanza adottata in accordo con i gestori, può istituire dei centri di raccolta provvisori della durata massima di tre mesi. Le linee guida si applicano esclusivamente ai rifiuti generati dagli eventi meteo avversi di quei due giorni e provenienti da abitazioni private e attività produttive ricadenti all'interno dei Comuni che saranno riconosciuti colpiti dagli eventi dalle autorità di Protezione civile. (Frt)