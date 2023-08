Lazio: Droghei (Pd), in assestamento bilancio nessun provvedimento per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico annuncia il suo voto contrario all'assestamento di bilancio, in discussione in Consoglio regionale del Lazio. "Un assestamento che avete più volte definito tecnico e che noi, invece, abbiamo provato a portare su un livello un po' più politico. Perché abbiamo un disperato bisogno di tornare a parla di politica in quest'aula. In questi giorni, dalla maggioranza, non abbiamo sentito un provvedimento a favore dei cittadini del Lazio. Abbiamo solo sentito la volontà, legittima, di riorganizzare la macchina regionale, parlando di tagli alle spese anche su un terreno delicato come quello dell'agenzia del lavoro e della Protezione civile". Lo ha detto Emanuela Droghei, consigliera Pd della Regione Lazio, intervenendo in aula durante la dichiarazione di voto per l'assestamento di bilancio. "Ma poi c'è un fuori, e fuori le persone stanno peggio. Stanno peggio anche a causa delle scelte del Governo Meloni. 15 mila famiglie nel Lazio sono rimaste senza reddito di cittadinanza e tra le proposte del Pnrr c'è il definanziamento della riqualificazione urbana delle periferie che, solo a Roma, vale 180 milioni - aggiunge Droghei -. Questa poteva essere l'occasione per fare un altro tipo di dibattito e far capire ai cittadini e agli enti locali che la Regione era al loro fianco. Ma purtroppo così non è stato. Speriamo che d'ora in avanti il confronto non sia più di circostanza ma sostanziale per aiutare veramente i cittadini del nostro territorio", conclude. (Rer)