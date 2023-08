Clima: Bonelli (Avs), egoismo inaccettabile di governo Meloni, pronti solo per slogan e guerra a transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli appelli del presidente della Repubblica Mattarella, di Papa Francesco, del segretario dell'Onu Guterres di fare presto per dare una risposta alla crisi climatica, la presidente del consiglio Meloni continua il suo silenzio e quando ne parla, non più tardi di un mese fa, attacca gli “ultras del fanatismo ecologista”. Così, in una nota, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Il tutto mentre nel Nord c'è un'allerta per eventi meteorologici estremi. In questo quadro purtroppo dobbiamo denunciare che il Dm sulle aree idonee per gli impianti per le energie rinnovabili è un vero e proprio sabotaggio della transizione energetica", sottolinea Bonelli, che aggiunge: "Il decreto sulle Aree idonee è un passo cruciale per l'obiettivo di raggiungere 80 gigawatt di energia rinnovabile entro il 2030. Tuttavia, il testo attuale del decreto contiene disposizioni restrittive e criteri poco coerenti che mettono a rischio il futuro delle energie rinnovabili in Italia, come ad esempio la limitazione al 10 per cento dell'uso di un terreno agricolo per il fotovoltaico e al 20 per cento nel caso di agrivoltaico risulta essere un ostacolo eccessivo per gli operatori, rendendo più conveniente investire in aree non idonee. Inoltre, le rigide restrizioni sulla realizzazione di impianti eolici in aree con una ventosità inferiore a 2.250 ore annue di produzione rappresentano un limite assurdo, considerando le variazioni naturali della ventosità nel corso degli anni. Assistiamo ancora una volta a un governo che non pensa al futuro ma che si è mostrato pronto solo agli slogan e a fare la guerra alla transizione ecologica". (Rin)