Russia: condanna a 19 anni di reclusione per Navalnyj

- Il dissidente russo Aleksej Navalnyj è stato condannato a 19 anni di reclusione in un processo per estremismo. E' quanto stabilito dalla sentenza del tribunale allestito per l'occasione nel carcere di massima sicurezza dove è detenuto il dissidente. La pubblica accusa aveva chiesto 20 anni di reclusione. Navalnyj è stato condannato per aver fondato e finanziato attività estremiste. Navalnyj sconterà la condanna in una colonia penale per cui è previsto un regime ancora più restrittivo rispetto a quello attuale che già lo vede classificato come un pericoloso criminale.(Rum)