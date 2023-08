Reddito cittadinanza: Ciarla (Pd), destra cinica boccia odg a sostegno Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una destra cinica e indifferente ai problemi dei cittadini e al rischio di forti tensioni sociali boccia l'ordine del giorno che avevamo presentato oggi in Consiglio per sostenere i comuni del Lazio che si trovano ad affrontare l'ondata di richieste d'aiuto da parte degli oltre 135mila nuclei familiari privati via sms del reddito di cittadinanza. Una scelta che qualifica questa amministrazione e questa maggioranza come totalmente sconnesse dalla realtà e chiuse al contributo e al confronto con l'opposizione. Così Mario Ciarla, capogruppo Pd in Consiglio regionale. (Com)