Lazio: Consiglio approva assestamento di bilancio, assessore "manovra tecnica" (2)

- "Non ci sono infatti novità rispetto alla situazione precedentemente delineatasi. Sono stati anche presentati tre emendamenti che non comportano oneri a carico del bilancio regionale: due riguardanti la soppressione di altrettante agenzie, quella di protezione civile e quella della agenzia Spazio lavoro, in entrambi i casi con passaggio delle competenze alle direzioni regionali relative, e infine alcune modifiche alla legge regionale sull'avvocatura regionale - ha spiegato l'assessore Righini -. L'orizzonte resta sempre quello di settembre, quando si dovrebbe avere il giudizio di parifica della Corte dei conti per il 2022, in seguito al quale la Giunta acquisirà una maggiore libertà di manovra". (segue) (Rer)