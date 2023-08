Lazio: Consiglio approva assestamento di bilancio, assessore "manovra tecnica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si tratta di quelli che risultano a carico della regione al 30 aprile 2022, per un importo di euro 191 mila circa: "obbligazioni per le quali non erano state concluse le procedure contabili. Il riconoscimento trova fondamento nella pertinenza della spesa rispetto a funzioni pubbliche - ha precisato l'assessore -.L'assenza dei preventivi impegni di spesa è dovuta a una frammentazione delle competenze". La proposta di legge contiene anche due variazioni al bilancio di previsione, "una delle quali concerne uno stanziamento di 5 milioni e 300 mila per anno per il trasporto pubblico locale del comune di Roma, mentre 950 mila euro per il 2023 sono destinati all'acquisizione di un'area di valore naturalistico all'interno del perimetro dell'Appia antica", ha spiegato ancora Righini. (Rer)