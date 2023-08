Pd: Rojc, non vado "in prestito" ad Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiacchiere agostane "senza fondamento messe in giro da buontemponi della politica, a esser generosi. Solo per scrupolo ho informato il presidente Boccia che non intendo assolutamente muovermi dal gruppo Pd, e da parte sua piena conferma che parliamo del nulla". Lo chiarisce la senatrice Tatjana Rojc, dopo che indiscrezioni giornalistiche l'hanno indicata come possibile "prestito" del Pd al gruppo di Azione, per evitare ai calendiani l'ingresso nel Misto, in caso di rottura dei gruppi del Terzo polo alle Camere. "La scorsa legislatura ho fatto un sacrificio richiesto dal partito, ma per l'appunto ho già dato e non vado 'in prestito' da nessuna parte. Auguro a Calenda e Azione di trovare la via migliore per proseguire e irrobustire la collaborazione con il Pd", conclude. (Rin)