Sardegna: olivicoltura, negli ultimi 10 anni calano imprese e produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’olivicoltura in Sardegna, sulla scia del trend nazionale, negli ultimi 10 anni non viaggia a gonfie vele. Sia dal lato delle aziende (-36% nel 2022 sul 2021) che delle produzioni (-13 per cento di produzione tra il 2022 e il 2021). Ma una risposta a questo decennio altalenante sui numeri per far ritornare l’isola a livelli più importanti è data dall’aggregazione dei produttori per avere le giuste tutele e sostegni per i mercati. Aggregazione che per il settore è sinonimo di Op e sul comparto Apos (l'Organizzazione regionale dei produttori olivicoli) si mette ancora in gioco. È quanto emerso oggi dall’incontro organizzato dalla Società Cooperativa Agricola Op per il settore olio d’oliva, olive da tavola e altri prodotti, che fa riferimento a Coldiretti Sardegna, in collaborazione con Coldiretti Oristano. All’appuntamento hanno partecipato oltre ai vertici di Apos e di Coldiretti Oristano, anche olivicoltori, trasformatori ed enti. Dai dati illustrati dal direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò è emerso anche come la Sardegna produca circa 3.200 tonnellate di olio d’oliva (1 per cento del sistema nazionale) con oltre 43 mila ettari di superficie olivicola coltivata (dati Istat-Ismea al 2021). L’Isola, per l’olio di oliva nel 2022, ha registrato un calo del 13 per cento di produzione con 3.142 tonnellate prodotte rispetto alle 3.600 dell’anno precedente. Sul fronte del numero di aziende agricole la Sardegna in dieci anni è risultata in calo del -35 per cento (più o meno in linea con la perdita della media nazionale -31 per cento). Nell’isola, quindi, le aziende produttrici tra il 2010 e il 2020 sono passate dalle 31.212 alle 20.382. (segue) (Rsc)