Sardegna: olivicoltura, negli ultimi 10 anni calano imprese e produzione (2)

- Secondo Spanò “per ridare vigore al comparto è necessario il rafforzamento delle organizzazioni di produttori per aiutare a contrastare meglio i problemi del settore tra cui una produzione fortemente altalenante, una filiera troppo polverizzata, un consumo che in supera la produzione e le condizioni climatiche sempre più difficili - sottolinea – inoltre l’aumento del riscaldamento e della siccità e quello della frequenza di eventi meteorologici estremi, sono alcuni dei problemi che gli olivicoltori stanno affrontando e dovranno affrontare nei prossimi decenni – conclude – ecco perché dobbiamo puntare a rafforzare la ricerca per farle assumere un ruolo sempre più importante per fornire indicazioni su come adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigare gli impatti negativi degli stessi sulla produttività degli oliveti e aiutare l’espansione delle Op come assistenza alle imprese”. Un percorso verso l’aggregazione che vede protagoniste le aziende con “quelle strutturate che devono creare un circolo virtuoso per sostenere quelle meno strutturate e le Op hanno questo ruolo di accompagnamento - sottolinea Antonello Fois, presidente dell’Op Apos - le organizzazioni di produttori servono a evitare la cannibalizzazione delle aziende economicamente più piccole da parte delle altre dando dignità a tutti”. Tra gli obiettivi ci sono anche quelli di “sostenere la redditività del mondo della produzioni e provare a contrastare i fenomeni in atto del calo di ricambio generazionale o l'abbandono degli oliveti storici, perché l’olio ha valore culturale ma deve averlo anche dal lato paesaggistico e soprattutto economico”. Tra i servizi offerti dall’Op ai produttori, rimarcano i vertici Apos ci sono anche quelli di assistenza tecnica capillare nei territori. Intanto Apos è al lavoro per lanciare il progetto di filiera con l’obiettivo sia di “far confluire le produzioni degli associati in un unico contenitore per lavorare sotto un progetto capace di dare nuove prospettive di mercato - sostiene Fois - ma anche per valorizzare il prodotto sardo puntando sull’identità di un olio sempre più riconoscibile”. (Rsc)