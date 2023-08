Lazio: Califano (Pd), su legge endometriosi fiducia per impegno Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur non condividendo l'impostazione e la totale inerzia di questo assestamento di bilancio che non andrà purtroppo a incidere per nulla sulle reali problematiche che stiamo vivendo, sparito anche il fondo tagliatasse introdotto da noi durante la scorsa legislatura, ho comunque avuto modo di apprezzare l'impegno preso dall'assessore Righini durante la discussione del mio emendamento sull'endometriosi. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Accolgo la sua promessa di trovare le risorse necessarie per l'approvazione della mia proposta di legge, endometriosi 4.0, - aggiunge - che ho ripresentato nei primissimi giorni di consiliatura, e sono fiduciosa che possa essere calendarizzata il prima possibile nelle commissioni competenti e poi in aula. Lo dobbiamo a centinaia di migliaia di donne che nel Lazio che soffrono di questa subdola patologia. Su tematiche così importanti è necessario camminare tutti insieme, nella stessa direzione, senza distinzioni di appartenenza. Invito quindi tutte le colleghe e i colleghi a sottoscrivere questa proposta di legge affinché si trasformi in un percorso comune e non personale".(Com)