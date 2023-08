Niger: golpe, i Paesi Bassi sospendono gli aiuti allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Francia e Germania, anche i Paesi Bassi hanno annunciato oggi la sospensione dei loro aiuti allo sviluppo e della loro cooperazione diretta con il Niger dopo il colpo di Stato militare che ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum. "Dopo il colpo di Stato in Niger, il governo ha sospeso per il momento la cooperazione diretta con il governo centrale" del Paese africano, ha affermato il ministero degli Esteri olandese in una nota. "Si tratta di un sostegno a programmi nel campo della cooperazione allo sviluppo e della sicurezza che passano attraverso il governo centrale", prosegue il ministero, sottolineando di non voler "cooperare con i golpisti". In particolare, sono stati sospesi un contributo di oltre sei milioni di euro a un progetto sanitario e aiuti per quasi quattro milioni di euro destinati a un programma di potenziamento del sistema penitenziario. Anche un sostegno di cinque milioni di euro alla formazione delle guardie di frontiera mobili, nell'ambito di una missione europea, è "per il momento sospeso". Il ministero ha tuttavia aggiunto che sta studiando “quali altri programmi potrebbero eventualmente continuare” senza passare attraverso il governo centrale per sostenere la popolazione nigerina, ad esempio tramite le Nazioni Unite, altre organizzazioni internazionali e partner locali. All'inizio di quest'anno, il governo dei Paesi Bassi aveva siglato accordi con il governo del Niger su un partenariato in materia di migrazione. La sua preparazione è "sospesa in attesa di ulteriori sviluppi". Diciannove cittadini olandesi hanno lasciato il Niger mercoledì scorso a bordo di aerei diversi. Circa 25 persone presenti nel Paese sono state registrate presso il ministero. L'ambasciata olandese è stata chiusa al pubblico fino a nuovo avviso. (Beb)