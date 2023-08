Piemonte: 675 mila euro agli artigiani per partecipare alle fiere nazionali e internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato fondi fino a 675 mila euro per permettere agli artigiani del territorio di partecipare alle fiere nazionali e internazionali. I contributi previsti sono tra i 2 mila e i 5 mila euro concessi come espositore diretto. La presentazione della domanda e del rendiconto sono completamente digitali tramite la piattaforma Findom e gestionali finanziamenti del Csi. "Abbiamo eccellenze che meritano di essere valorizzate per qualità e innovazione – ha affermato l’assessore all’Artigianato Andrea Tronzano - e quale migliore opportunità di eventi con grande partecipazione di pubblico che può così apprezzare e acquistare i prodotti della nostra terra. Il marchio Piemonte, anche e soprattutto in ambito artigianale, è sinonimo di particolarità ed eccellenza, sostenerlo è nostro compito", ha concluso.(Rpi)