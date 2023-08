Roma: Santori-Montanini (Lega), baracche a fuoco nel parco a Ponte Mammolo disastro annunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco Gualtieri e il presidente del Municipio Roma IV Umberti non possono continuare a fare finta di nulla ignorando baracche e immondizia segnalate da tempo all'interno del parco dell'Aniene. La situazione a Ponte Mammolo è gravissima. Lo dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori e Fabrizio Montanini, capigruppo della Lega rispettivamente in Campidoglio e nel Municipio Roma IV, a proposito dell'incendio che ha colpito l'area. "Migliaia di cittadini invitati a chiudere le finestre per limitare i danni alla salute causati da un disastro annunciato, segnalato da tempo ma caduto nell'indifferenza che contraddistingue il governo Pd della città. La baraccopoli, con il suo contorno di immondizia, pericoli e delinquenza, era un fatto ben noto all'amministrazione: nessun intervento, nemmeno di fronte alla denuncia presentata già a gennaio scorso dalle associazioni animaliste per reati ambientali e maltrattamento di animali. Oggi contiamo quindi anche decine di cani e gatti presenti nell'insediamento abusivo vittime a loro volta del fuoco. La misura è davvero colma", proseguono Santori e Montanini. "Se l'ignavia e l'incapacità arrivano a mettere a rischio la vita dei romani in un rimpallo di colpe con la scusa della proprietà del terreno, che sarebbe invece pubblico, e non privato come affermano gli amministratori, è tempo di cambiare rotta. Di fronte a degrado, pericolo, illegalità, l'amministrazione ha sempre il dovere di intervenire, e ha sempre l'obbligo di fare il proprio lavoro senza perdersi in chiacchiere da bar o barricarsi dietro un pericoloso e esagerato buonismo", concludono concludono Santori e Montanini.(Com)