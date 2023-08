Parlamento: Renzi, va in ferie, rigettata mia proposta di vedersi in Senato per "Italia sicura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "va in ferie. Purtroppo non è stata accolta la mia proposta di rivedersi in Senato la settimana prossima per votare tutti insieme il disegno di legge su 'Italia sicura', il progetto di Renzo Piano realizzato dal nostro governo e smantellato da Giuseppe Conte. Il ministro Musumeci ha comunque assicurato che il lavoro di 'Casa Italia/Italia sicura' sarà valorizzato dall’attuale esecutivo. Speriamo. Perché su questi temi continuare a perdere tempo è un errore drammatico". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)