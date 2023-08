© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cercheremo di usare il mese di agosto per lavorare su alcuni dossier che saranno affrontati a settembre. Oggi ad esempio ho scritto agli avvocati questa lettera per chiedere una mano sui temi della riforma della Giustizia". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "E su 'Il Riformista' proveremo anche in questo mese di agosto a tener vivo il dibattito", aggiunge. (Rin)