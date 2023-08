Giustizia: Renzi, solidarietà a Crosetto, vicenda fa capire intrecci tra mondi diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che la vicenda Crosetto fa capire è che ci sono strani intrecci tra mondi diversi: qualche redazione, qualche investigatore, qualche magistrato, qualche pezzo delle istituzioni pubbliche hanno lavorato insieme alla costruzione di dossier e soprattutto alla distruzione dell’immagine di qualche politico". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Non possiamo accettare che una valle delle nebbie condizioni la vita politica di questo Paese. E spero che sia chiaro perché in alcuni passaggi ho fatto scelte molto difficili: scrivere Il Mostro, in primis; denunciare alcune storture come sull’Autogrill e su Open; mettermi di traverso sull’elezione a presidente della Repubblica della direttrice dei Servizi segreti. Quel gran genio di Leo Longanesi diceva: Quando finalmente potremo dire la verità, non ce la ricorderemo; vorrei evitare che ciò accada. Per adesso un grande abbraccio di solidarietà a Guido Crosetto", conclude. (Rin)