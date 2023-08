Terzo polo: Renzi, discutere di temi rilevanti, non inventare polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe bello discutere senza inventare polemiche sul niente come purtroppo altri fanno: nella settimana in cui si doveva discutere" di elezione del premier, dell inchiesta Covid, della legge sul salario minimo di questo, "o del Niger, o della delega fiscale ci siamo trovati ad affrontare un dibattito assurdo tra Capalbio e Forte dei Marmi". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Da parte mia continuo a costruire e seminare con l’impegno che conoscete. E con una incredibile pazienza che non conoscevo nemmeno io", aggiunge. (Rin)