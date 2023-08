Veneto: nelle prossime ore previsti temporali e fenomeni intensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Veneto rende noto che il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale "ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, sabato 5 luglio 2023, possibilità di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) su gran parte del territorio regionale. La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa". Tra stasera e domani mattina sono previsti i fenomeni più intensi. Per questo motivo è stato stabilito il preallarme, ovvero il colore arancione, per criticità idrogeologica in quasi tutto il territorio regionale. (Rev)