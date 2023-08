Milano: rapina e sequestro di persona, la Polizia arresta 4 ragazzi alla ex "Casa del giovane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato a Milano ha eseguito un fermo indiziato di delitto a quattro cittadini marocchini di 24, 22, 19 e 16 anni per rapina e sequestro di persona ai danni di due cittadini egiziani di 24 e 19 anni. Ieri mattina, gli agenti della volante del Commissariato Bonola sono intervenuti presso l’ex Casa del Giovane in via Falck, struttura con più palazzine abbandonate, a seguito di una chiamata giunta da parte del personale di vigilanza che segnalava la presenza di due giovani che erano stati rapinati e picchiati. Mercoledì, i due cittadini egiziani, dipendenti di una società operativa presso l’ortomercato di Milano, dopo aver ricevuto rispettivamente la somma di 1000 e 500 euro dal proprio datore di lavoro, hanno trascorso la serata in piazza Duomo e a notte inoltrata si sono resi conto che non c’erano più treni per tornare presso la loro abitazione ad Abbiategrasso (MI). Per questo motivo hanno accettato la proposta di due ragazzi marocchini che gli hanno indicato la ex Casa del Giovane in zona San Leonardo come un luogo sicuro dove passare la notte. Di fatto, al risveglio ieri mattina, verso le ore 8:30 i due sono stati aggrediti da un gruppo composto da circa dieci persone che sotto la minaccia di una pistola, coltelli e bottiglie di vetro rotte si sono impossessati dei soldi, cellulari, dei vestiti che indossavano e di un cucciolo di cane di appena tre mesi, non prima di averli picchiati e feriti. (segue) (Com)