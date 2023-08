Romania: cinese Lenovo autorizzata a partecipare a gara per il 5G anche se la legge lo vieta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha autorizzato la società cinese Lenovo a partecipare alla gara d’appalto per la realizzazione della rete 5G in Romania. La decisione è stata presa lo scorso 19 luglio e pubblicata già sulla Gazzetta Ufficiale. La decisione di autorizzare l'azienda cinese è stata data nonostante, dal 2021, la Romania abbia una legge appositamente adottata per tenere a distanza le aziende cinesi indicate come potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale, in particolare per possibili attività di spionaggio. Secondo quanto riferisce il portale "G4Media", l’autorizzazione è stata firmata dal primo ministro Marcel Ciolacu e si basa su un parere del Consiglio supremo della difesa nazionale (Csat), organo presieduto dal presidente Klaus Iohannis. Lenovo è un'azienda cinese con sede a Pechino ed è uno dei maggiori produttori di hardware al mondo. Iohannis ha promulgato nel 2021 la Legge che prevede l'adozione di misure relative alle infrastrutture informatiche e di comunicazione di interesse nazionale e le condizioni per la realizzazione delle reti 5G. La legge stabilisce che i provider di comunicazione potranno utilizzare nelle reti 5G solo tecnologie, apparecchiature e software di produttori preventivamente autorizzati con decisione del primo ministro, sulla base dell'approvazione del Csat. (segue) (Rob)