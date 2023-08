Romania: cinese Lenovo autorizzata a partecipare a gara per il 5G anche se la legge lo vieta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, quindi, assegna l'ultima parola al Consiglio supremo di difesa del Paese in merito all'autorizzazione dei progetti ed esclude praticamente aziende come la cinese Huawei dalle operazioni di produzione delle apparecchiature. Secondo la normativa, il parere conforme del Csat "viene rilasciato anche con riferimento agli obblighi assunti dallo Stato nell'ambito della cooperazione a livello delle organizzazioni internazionali di cui la Romania fa parte, dell'Unione europea e dei partenariati strategici bilaterali", un chiaro riferimento alla partnership strategica con gli Stati Uniti che hanno assunto una posizione estremamente critica nei confronti della Cina, in generale, e di Huawei in particolare. Il Csat è un'istituzione guidata dal presidente della Romania, che comprende diversi ministri e capi dei servizi segreti. Le decisioni del Csat sono prese all'unanimità. Il presidente Iohannis ha ripetutamente affermato di volere che la Romania costruisca la rete 5G con partner degli Stati membri della Nato. (Rob)