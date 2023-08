Speciale scuola: Piemonte, assessore Istruzione, su scuola 'Regina Mundi' priorità salvaguardia posti lavoro e tutela famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità è quella di salvaguardare i posti di lavoro e tutelare i bambini e le loro famiglie. Cercheremo di capire se la società Manfredini, titolare della gestione della scuola paritaria 'Regina Mundi' di Nichelino, unica assente al tavolo convocato al Grattacielo della Regione con tutte le parti coinvolte , ha nella sua volontà quella di giungere ad un accordo al fine di scongiurare la chiusura dell’istituto, garantire i livelli occupazionali e limitare i disagi per bambini e famiglie. Continueremo quindi a stimolare un nuovo confronto e cercheremo di comprendere se ci sono altre strade percorribili, nei casi peggiori, per una ricollocazione delle insegnanti. Lo ha affermato l'assessore all'Istruzione del Piemonte Elena Chiorino commentando la riunione convocata in Regione dopo la chiusura della scuola. (Rpi)