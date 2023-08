Speciale scuola: Sport, Valditara, riportare valori nella scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io credo nel valore dello sport nella scuola. “E noi dobbiamo riportare i valori nella scuola”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Senato del disegno di legge sulle disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù. “Il Parlamento ha saputo rappresentare al meglio lo spirito della politica, ovvero guardare agli interessi dei cittadini e della scuola. Mi fa piacere che siano stati accolti anche alcuni emendamenti della opposizione” per far sì che sia “una legge di tutti”, ha aggiunto il ministro. (Rin)