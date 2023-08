Speciale scuola: Sport, Abodi, alleanza con scuola al centro di incontri con ministro Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza tra scuola e sport è al centro degli incontri tra me e il ministro Valditara. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa di presentazione al Senato del disegno di legge sulle disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi giochi della gioventù. I giochi della gioventù “non è solo ad una competizione sportiva ma anche il ripristino di una tradizione. Ci consente di strutturare il rapporto tra sport e scuola”, ha sottolineato Abodi. (Rin)