Speciale scuola: Raggi (M5s), trascuratezza in organizzazione servizi, c'è preoccupazione

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Osservo con grande preoccupazione quanto sta accadendo nel settore educativo e scolastico di Roma Capitale. Il fatto che, a poche settimane dall'apertura delle scuole, la maggioranza abbia un quadro poco chiaro per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi scolastici, è indice di grande disattenzione nei confronti di tutto il personale ma il punto è che questa trascuratezza rischia di ripercuotersi prima sull'efficienza dei servizi e poi sulle famiglie", lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi. "D'altra parte - prosegue - decisioni politiche che svalorizzano le competenze e l'esperienza del personale dedicato alla scuola sostanzialmente richiamano atteggiamenti passati che, se riproposti oggi, farebbero solo riprecipitare nel caos gli uffici e gli addetti, pericolo che abbiamo scongiurato riportando l'equilibrio negli anni trascorsi. Esprimendomi con altre parole - aggiunge -, l'ascolto e l'attenzione alle istanze di famiglie e lavoratori vengano rimessi al centro di un percorso che avevamo iniziato nella precedente consiliatura, anche attraverso l'avvio di una serrata lotta al precariato storico, ascolto e attenzione che sembrano essersi bruscamente interrotti sotto diversi aspetti. Non c'è tempo da perdere, l'avvio dell'anno scolastico è alle porte: scenda in campo il sindaco e guardi cosa sta succedendo", conclude Raggi. (Com)