Speciale scuola: Fp Cgil Roma, da Amministrazione nessun progetto di riorganizzazione per nidi e materne

- (Ripetizione con titolo e testo corretto dalla fonte) - Per quanto riguarda la riapertura delle scuole dell'infanzia e dei nidi capitolini "abbiamo avuto l'ultimo incontro con l'amministrazione capitolina prima della riapertura, purtroppo abbiamo avuto la conferma di un epilogo già scritto". Lo afferma in una nota la Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Nessuna organizzazione sindacale è stata in grado di convenire sulla proposta dell'amministrazione che riguardava la governance del settore educativo scolastico e la parte disciplinare riguardante il sistema di regolamentazione delle supplenze - spiega la nota -. È apparso evidente da subito, che, di fatto, alla immediata vigilia dell'avvio del nuovo anno educativo scolastico, l'amministrazione, contraddicendo se stessa, ha dimostrato di non aver alcun progetto organico di riorganizzazione del settore e ha prospettato solo alcune proposte, ancora in fase di elaborazione, per cui verremo richiamati per il confronto a strutture già aperte a settembre. Oltretutto - prosegue il sindacato -, nel documento presentato, al di là di una ridondante leziosità linguistica, non si capiscono le distinzioni tra compiti, funzioni e ruoli dei profili professionali in essere in relazione alle elevate qualificazioni e alla figura del coordinatore pedagogico e di come interagiscono tra di loro, oltre alle modalità di copertura proprio di questo importate ruolo di coordinamento, nei cui confronti, come Cgil, ci apprestiamo a fare ricorso al tribunale amministrativo e all'amministrazione. In merito alle criticità del quadro economico già tre mesi fa abbiamo sollevato la questione della sostenibilità, che allora ci era stata assicurata dall'amministrazione e che oggi, invece, è il problema che rende la situazione ancora più drammatica di quanto avevamo rappresentato, in merito alle risorse disponibili per garantire il necessario utilizzo dei contratti a tempo determinato per le supplenze da qui a fine anno. Motivo per cui - conclude la Fp Cgil di Roma e del Lazio - nidi e scuole dell'infanzia verranno aperte con un sistema nel quale si riducono le risorse professionali presenti nelle strutture rispetto allo scorso anno e che, a nostro parere, non garantisce condizioni di lavoro sostenibili da parte del personale docente con immediato riflesso sulla qualità di erogazione di questi servizi, proposta quindi per noi inaccettabile (al netto della apprezzata accelerazione del percorso assunzionale che ha previsto l'inserimento in ruolo di 400 più ulteriori 50 insegnanti ed educatori) e sulla cui applicazione vigileremo affinché non si possano creare condizioni di mancato rispetto delle disposizioni normative e contrattuali. Nel confermare la nostra disponibilità a eventuali ulteriori incontri, purché si abbia la possibilità di un confronto costruttivo, ci riserviamo, finito il periodo estivo, di intraprendere le opportune iniziative rispetto alle vertenza oramai aperta con l'amministrazione, cercando, responsabilmente, di attivare forme di mobilitazione che non generino disservizi e disagi alle famiglie e a bambini e bambine presenti nelle strutture" (Com)