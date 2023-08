Veneto: Zaia, storia di azienda Speedline dimostra che uniti si può vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia dell'azienda Speedline, che produce componenti per il settore dell'automotive con sede a Santa Maria di Sala, "è segno del fatto che uniti si può vincere". Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, rispondendo ai lavoratori dell'azienda che lo hanno inviato a festeggiare con loro domani per celebrare la sottoscrizione in sede ministeriale dell'accordo tra il Gruppo Ronal e il Fondo Callista, fondo investitore che ha presentato il piano industriale per il rilancio dello stabilimento del veneziano. "Anche le vertenze più complicate - ha aggiunto - hanno una via d'uscita che si può trovare solo quando tutte le persone hanno lo stesso obiettivo e uniscono le forze per raggiungerlo. In tal senso la vicenda di Speedline di Santa Maria di Sala (Venezia) è un ottimo esempio. Da una situazione di crisi oggi possiamo affermare che azienda e lavoratori ne escono rafforzati, uniti negli intenti e nello scopo di rilanciare l'azienda, offrendo una prospettiva di sviluppo anche al territorio. Per tutto questo è giusto che lavoratrici e lavoratori abbiamo deciso di festeggiare la conclusione positiva della vertenza che ha permesso il salvataggio dello stabilimento di Santa Maria di Sala. Ciò che posso assicurare - ha proseguito - è che i lavoratori non saranno mai abbandonati e che la Regione continuerà a monitorare, assieme al ministero, gli impegni assunti dalle aziende. Sono certo che ci sono concrete prospettive di crescita dato che Speedline rientra nella filiera dell'automotive, strategica tanto a livello regionale quanto nazionale. Ciò su cui la nuova proprietà potrà contare è un organico di persone altamente formate, che hanno dimostrato in questi due anni di crisi di sapersi mettere in gioco ed impegnarsi a fondo, anima e corpo, per far sì che la loro realtà aziendale fosse salvata e i loro posti di lavoro mantenuti. Un plauso a tutti loro, come alle parti sindacali, che insieme alle strutture regionali e all'assessore Donazzan hanno contribuito ad arrivare ad un salvataggio che ci rende tutti orgogliosi. E che vale la pena festeggiare", ha concluso il presidente della regione Veneto. (Rev)