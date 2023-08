Slovenia: media, almeno 3 vittime a causa del maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Sarebbero al momento almeno 3 le vittime delle eccezionali precipitazioni e conseguenti inondazioni che hanno colpito ieri e oggi la Slovenia. Lo riportano i media del Paese. Il ministro della Difesa Marjan Sarec ha visitato la sede della Protezione civile e ha sottolineato che la situazione è "grave" e "non è ancora finita". La situazione più difficile sembra essere in Carinzia dove, secondo i dati attuali, molte infrastrutture della regione sono state distrutte e allagate. L'esercito dalla mattina sta effettuando dei soccorsi in elicottero per salvare delle famiglie dall'acqua. La presidente del Paese, Natasa Pirc Musar, ha assicurato che si stanno prendendo "tutte le misure necessarie e possibili per proteggere le persone". Pirc Musar ha espresso cordoglio e sostegno a tutti coloro che hanno subito danni, così come le condoglianze alle famiglie delle vittime, e ha ringraziato tutti coloro che stanno prestando aiuto. L'Agenzia slovena per l'ambiente (Arso) ha elevato a rossa, per la giornata di oggi, l'allerta meteo per la Slovenia nord-occidentale, nord-orientale e centrale. (Seb)