Francia: 14 scacchiste denunciano abusi, "causa principale per cui donne smettono di giocare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera aperta 14 giocatrici di scacchi francesi hanno denunciato "le violenze sessiste e sessuali" perpetrate da giocatori, allenatori, arbitri o dirigenti federali. "Siamo convinte che queste molestie e aggressioni siano ancora una delle ragioni principali per cui donne e ragazze smettono di giocare a scacchi, soprattutto quando sono adolescenti", hanno affermato nella lettera pubblicata su Twitter. "Di fronte a questa violenza, siamo rimaste in silenzio per troppo tempo. Rimanere in silenzio significa portare da sole il peso della vergogna", hanno proseguito le 14 firmatarie, invitando altre colleghe a fare altrettanto. La Federazione scacchistica francese (Ffe) ha espresso il suo sostegno all'iniziativa, per "uscire dai percorsi solitari che scoraggiano le persone a parlare" e ha assicurato, attraverso il suo vicepresidente, Jean-Baptiste Mullon, di essere "sempre al fianco delle vittime". (Frp)