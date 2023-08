Inflazione: Capone a congresso Ugl Pavia, “urgono misure di contrasto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è svolto il congresso territoriale dell'Ugl Pavia sui temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. Per il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone: "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il 'viaggionelfuturo' del lavoro". "Secondo i dati della Cna Lombardia nel Terzo Focus sull'andamento dell'economia regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi, l'economia lombarda attraversa un momento positivo – ha osservato Capone – e le proiezioni per il 2023 vedono il Pil in crescita dell'1,5 per cento, i consumi a +1,6 per cento e gli Investimenti a +3,1 per cento. Sono dati incoraggianti, anche se per la provincia di Pavia bisogna intervenire soprattutto a sostegno delle imprese artigiane, che sono in calo del 6,4 per cento. A pesare sulla crescita è ancora l'inflazione, che a giugno 2023 in Lombardia ha registrato un +6 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. L'Ugl continuerà a supportare i lavoratori nei diversi settori produttivi, migliorando il dialogo e incentivando l'attuazione di politiche utili alla creazione di nuova occupazione e alla tutela del territorio", ha concluso Capone. (Rin)